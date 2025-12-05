広島・中村奨成外野手（26）が5日、広島市南区の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸から2200万円アップの3000万円でサインした。（金額は推定）「正直ここまで上がると思っていなかったので、びっくりしている。すごく評価していだいて、うれしく思う。来年この金額にふさわしい活躍をしないといけない」高卒8年目の今季は自身最多の104試合に出場して打率・282、9本塁打、33打点はともにキャリアハイの成績となった