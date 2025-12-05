一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューローは、福岡県久留米市の石橋文化センターで2025年11月22日から12月27日(土)までの期間、「石橋文化センターウインターイルミネーション“光のミュージアム”」を開催。【写真】和のゾーン。滝の音や鳥の声が響く自然の中で、日本ならではの“光の癒やし”を体感できる石橋文化センターは開園から70年を迎え、花の美しさに加えて絵画や音楽イベントなど、さまざまな楽しみに出合える場