挫折を経験した人が「今度こそ変わる！」と思い立っても、気づけばまた挫折を繰り返してしまうということは少なくありません。漫画家のすぎはらゆきさんがX（旧Twitter）に投稿した作品『自己啓発本じゃ変われなかった私が気づけば続けられていた話』では、ゆきさん自身が挫折ばかりだった自分から少しずつ変化していく姿が描かれています。【漫画】『自己啓発本じゃ変われなかった私が気づけば続けられていた話』（全編を読む）あ