いよいよ本格的な受験シーズンを迎え、進路選択への関心が最も高まる時期となりました。 学業だけでなく、部活動や人間形成にも力を入れる「文武両道」を体現した学校選びは、将来を考える上で非常に重要です。All About ニュース編集部では、2025年11月6〜20日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「北陸地方・群馬県の私立進学校に関するアンケート」を実施しました。その中から、文武両道だと思う「北陸地方の私立進学校