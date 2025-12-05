中国の新興電気自動車（EV）メーカーである理想汽車（リ・オート）は12月3日、初の人工知能（AI）スマートグラス「Livis」を正式に発表しました。価格は1999元（約4万4000円）からで、軽量化や長時間駆動を特徴とし、同社が注力するエンボディドAI領域への本格的な参入を示す製品となります。Livisは36グラムと軽量で、18．8時間の稼働が可能です。無線充電対応の専用ケースやType-C端子を備え、全モデルにカールツァイス製の高品