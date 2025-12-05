高井幸大が新天地で確かな一歩を踏み出した。川崎フロンターレで飛躍的な成長を遂げた21歳の日本代表DFは、今夏に強豪トッテナムへステップアップした。しかし、開幕前に足底腱膜の負傷で戦列を離れると、10月には大腿四頭筋を痛めて再離脱を余儀なくされた。プレミアリーグデビューが待たれるなか、高井は今月２日に行なわれたダゲナム＆レッドブリッジとのU-21チームの練習試合に先発出場。前半のみプレーし、ついに実戦