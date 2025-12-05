俳優の上戸彩が12月4日、東京都内で行われたディズニー・アニメーション映画『ズートピア2』（12月5日公開）の前夜祭に登壇した。前作から約9年ぶりとなる続編公開を目前に控え、上戸は「私自身、本当にズートピアの大ファン。9年ぶりに続編を迎えられ、皆さんのもとに届けられることをすごく嬉しく思っています」と述べ、シリーズへの変わらぬ思いを語った。本作は、動物たちが人間のように暮らす大都市「ズートピア」を舞台に、