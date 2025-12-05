俳優・のんが5日、都内で行われた『TikTokトレンド大賞2025』にプレゼンターとして出席。2025年を振り返った。【写真】めっちゃ嬉しそう⋯！笑顔でトロフィーを受け取るのんのんはデコルテがあらわになった衣装で登場。25年について「役者として目に触れる作品に出演できた。実りある年になった」と振り返った。今年はTikTokのアカウントを開設。投稿する際に意識していることについて「オフ感、近い距離感を意識してい