真冬に起きた“想定外”の事態です。山口県宇部市の広い範囲で都市ガスが漏れ、少なくとも22か所で火災が起こりました。2次被害を避けるため、約1万2500件でガスの供給がストップ。学校やレストラン、美容室でお湯や暖房が使えなくなるなど影響が続いています。【写真を見る】カセットコンロで作ったイタリアン食堂の定番メニュー山口・宇部市でガス漏れ都市ガスの供給停止で生活に影響山口県宇部市にあるイタリアン食堂。店主が