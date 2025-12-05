フリーアナウンサーの宇垣美里（34）が4日深夜に放送されたテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）に出演。グッとくる男性を明かした。MCのお笑いコンビ「南海キャンディーズ」山里亮太は「どんな男性にグッとくるんですか？」と質問。宇垣は「細かいことに気づいてくれたりとか。“これ好きって言ってたよね？”とか“たしかコーヒーにミルクいるんだよね？”とか言われると、私のこと考えてくれてるって」