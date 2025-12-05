トランプ米大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」のアカウントに9月2日に投稿された動画のスクリーンショット。ベネズエラから麻薬を運搬中とされる船が写っている/Donald Trump/Truth Social（CNN）9月初旬、米軍による麻薬密輸船とみられる船舶への二次攻撃で死亡した2人は、転覆した船体にしがみついて漂​​流した状況にあり、無線機などの通信機器は所持していなかったとみられる。攻撃を指揮していた軍高官が4日