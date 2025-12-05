◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）２日目がスタートし、首位と２打差の２位と好発進したプロ転向５年目のレフティー、細野勇策（２２）＝三共グループ＝は、最終組に入り、１番（パー４）はボギー発進となった。同組の７アンダーの６３で単独首位で滑り出した宋永漢（ソン・ヨンハン、３４