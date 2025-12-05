◆第５９回ステイヤーズＳ・Ｇ２（１２月６日、中山・芝３６００メートル）＝１２月５日、美浦トレセン昨年の豪州・メルボルンＣで小差の２着と健闘したワープスピード（牡６歳、美浦・高木登厩舎、父ドレフォン）は、坂路をゆったりと駆け上がり、最終調整を完了した。宗像助手は「１回使って上積みはありそうです。（菅原）明良もいいと言っていましたし、フィジカルはいい状態です。あとはメンタルだけですね。予定通りのメ