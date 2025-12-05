強い寒気の影響で北日本や北陸の山沿いで大雪となっています。福島県の桧枝岐や只見では、今日5日午前9時までの48時間に65cmの雪が降ったほか、新潟県の守門では積雪が24時間で40cm以上急増しました。午後も北海道や東北では雪が続き、積雪が多くなるとみられ、路面の凍結などに引き続き注意が必要です。北日本や北陸の山沿いで大雪積雪急増も日本付近に流れ込んでいる寒気の影響で、北海道や東北、北陸の山沿いの地域を中心に雪