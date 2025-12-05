韓国プロ野球・サムスンライオンズが今季までソフトバンクで打撃コーチを務めた村上隆行氏（60）を1軍打撃コーチとして、リハビリ担当コーチを務めた森山良二氏（62）を2軍監督として招へいした。5日、韓国メディア「OSEN」が報じた。同メディアは村上氏について「プロ野球17年間で147本塁打を記録し、ユーティリティープレーヤーとして活躍した」と紹介。森山氏に関しては「NPBで投手やリハビリコーチなど多様な経験を積んだ