すき家は5日、全国的な品薄状態により11月24日から販売を休止していた「ローストビーフ丼」を12月9日午前9時より販売再開することを発表した。【写真】肉の量が多い！販売再開された『ローストビーフ丼』販売休止については11月24日に公式Xで「【ローストビーフ丼 一時販売休止について】」と題して、「ご好評につき品薄のため、本日11/24をもって販売を一時休止いたします」と報告。今後の対応は「食材の確保を行い、販売を再