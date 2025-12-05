政府がまとめた個人情報保護法の改正案の概要が5日判明した。人工知能（AI）の開発が進めやすくなるよう、個人情報活用の規制を緩和する。病歴や犯罪歴などが含まれる「要配慮個人情報」について、統計情報の作成が目的の場合には、本人の同意なしでの取得を可能にする方向だ。悪質な違反への課徴金制度も新たに設ける。同法は、要配慮個人情報を取得する場合や、個人情報全般を第三者に提供する際には、本人の同意が必要と規