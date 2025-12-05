お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が4日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。20代マネジャーへの“映画ハラスメント”について語った。「この前、23のマネジャーと映画の話になって」と切り出した大吉。85年公開の映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」を見たことがないというマネジャーに対し、「こういう仕事するなら見たほうがいいよ」と伝えてしまったという。これに出演者で相方の博