5日午前、埼玉県吉見町で専門学校の送迎バスが横転し、20人がけがをしました。いずれも軽傷だということです。警察や消防によりますと5日午前8時すぎ、埼玉県吉見町で、「バスが田んぼに転落している」と警察に通報がありました。横転したのは自動車整備士を養成する埼玉県鴻巣市の専門学校の送迎バスで、77歳の運転手や学生、あわせて50人が乗っていましたが、このうち20人がけがをして病院に搬送されました。20人は自力で車外に