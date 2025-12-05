5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数212、値下がり銘柄数340と、値下がりが優勢だった。 個別ではトラース・オン・プロダクトが一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵、ＴＨＥＣＯＯは年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ、サンバイオ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ソラコム、ＺＵＵは値上がり率上位に買われた。 一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ、ＲＯＸＸ、ユナイテッド、インフォメティス、ウェルネス