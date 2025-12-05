5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ10440922.6 43400 ２. 日経Ｄインバ 15405 7.55838 ３. 楽天Ｗブル803230.1 51470 ４. 日経ベア２603120.4 143.4