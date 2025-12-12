12月12日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ばいきんまんとベビードーナツ』おいしいドーナツをたべたい、ばいきんまんと、ドキンちゃん。ドーナツマンと、はぐれてしまった、ベビードーナツを、みつけるんだよ！ベビードーナツを、ドーナツマンのところへ、つれていって、ドーナツを、たべさせてもらおうと、するんだけど……？ほかに…『コキンちゃんとめいけんチーズ』きょうは、チーズと、レアチーズちゃんの、デ