人気レースクイーンの池永百合（29）が5日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカ・モーニングショットを披露した。「おはようございます寒過ぎてもこもこで外出てきたよ巻き肩治したい笑」とつづり、落ち葉を背景に、超ミニスカ姿でしゃがんでいる写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる」「素敵ですきれい」「百合ちゃんめちゃくちゃ可愛い〜よ」「美しい」「薄着だと風邪ひきますょ」など