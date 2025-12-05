◇フィギュアスケートGPファイナル第2日（2025年12月5日名古屋市・IGアリーナ）女子の公式練習が午前に行われ、千葉百音（木下グループ）が調整した。曲かけでは「ラストダンス」の軽快なリズムに乗り、冒頭のフリップ―トーループの連続3回転を着氷。以降のダブルアクセル、3回転ルッツも降りてノーミスで滑り終えた。女子SPは、きょう5日の午後8時59分から始まり、千葉は最終滑走で演技を披露する。