アメリカのニューヨーク・タイムズは4日、国防総省が新たに導入した取材規制は「報道の自由」を侵害しているとして提訴しました。国防総省は今年9月、報道する前に当局の承認を得るよう求める新たなルールを示し、ほぼ全てのアメリカメディアがこれを拒否し、取材記者証を返納していました。この取材規制について、ニューヨーク・タイムズは4日、「報道の自由」を保障する憲法修正第1条に違反するとして、ワシントンの連邦地裁に差