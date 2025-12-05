TikTokで最も大きな話題を呼び、社会やカルチャーに影響を与えたコンテンツを表彰する『TikTokトレンド大賞2025』が5日、都内で開催され、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の「超最強」がインパクト・ソング部門賞に選ばれた。【写真】おなじみの衣装で！のんからトロフィーを受け取る坂井仁香メンバーはおなじみの衣装で登場。坂井仁香はプレゼンターの俳優・のんから、トロフィーを受け取ると、「重い。重みを感じます」