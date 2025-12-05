Appleが、2025年のApp Store Awardsの受賞作を発表しました。あらかじめ選出された45本のファイナリストのリストから、17本のアプリとゲームが選出されています。Apple、2025年のApp Store Awardsの受賞作を発表 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/12/apple-unveils-the-winners-of-the-2025-app-store-awards/以下が2025年のApp Store Awards受賞作一覧。なお、日本向けには配信されていないアプリも含まれて