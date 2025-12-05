自民党の憲法改正実現本部の会合であいさつする中曽根弘文本部長＝5日午前、東京・永田町自民党は5日、高市早苗首相の就任後初めて、憲法改正実現本部（中曽根弘文本部長）の会合を開いた。首相が所信表明演説で在任中の国会発議を訴えたのを踏まえ、早期に改憲を実現する方針を確認した。中曽根氏は日本維新の会と設置した「憲法改正条文起草協議会」に触れ「協議がスムーズに進むよう、バックアップしたい」と述べた。中曽根