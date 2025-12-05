新型スーパーカー「GRGT」などの発表会に登壇したトヨタ自動車の豊田章男会長＝5日午前、静岡県裾野市の「ウーブン・シティ」トヨタ自動車は5日、新型スーパーカー「GRGT」を、静岡県裾野市の次世代技術の実証都市「ウーブン・シティ」で世界初公開した。2027年ごろの発売を目指す。展開するスポーツカーで最高峰に位置付けるスーパーカーは、10年に発売した高級ブランド「レクサス」の「LFA」以来。価格は明らかにしていな