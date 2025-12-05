ホワイトハウスのクリスマスツリー点灯式に参加するトランプ米大統領と妻メラニアさん＝4日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントンのホワイトハウス南側にある広場で4日、巨大なクリスマスツリーの点灯式が開かれた。トランプ大統領がカウントダウンした後、妻メラニアさんがボタンを押すとツリーに電飾がともり集まった人々から歓声が上がった。1923年のクーリッジ大統領から続く恒例のイベントで、