人気SFコメディシリーズ『メン・イン・ブラック』5作目となる最新作が米ソニー・ピクチャーズにて準備中であることがわかった。米が伝えた。 ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズのコンビで最も知られる人気作。黒いスーツにサングラス姿の秘密エージェント「MIB」と、地球に密かに暮らすエイリアンとのドタバタ事件簿を描く。 1997年の第1作以来、2002年と2012年に続編