警視庁昨年、首都圏で相次いだ「匿名・流動型犯罪グループ（匿流）」による強盗事件18件のうち、千葉県市川市の事件を指示したとして、警視庁と埼玉、千葉、神奈川県警の合同捜査本部は5日までに強盗傷害などの疑いで、20代の男4人を逮捕した。一連の事件で指示役とされる人物の逮捕は初。捜査本部は、横浜市青葉区の住宅で昨年10月、男性＝当時（75）＝が暴行されて死亡し、現金が奪われた事件などにも4人が関与したとみてお