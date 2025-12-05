静岡県警本部5日未明、静岡県伊豆の国市長岡の順天堂大医学部付属静岡病院から、傷害罪などで起訴され入院中の住所不定、無職島田健太郎被告（54）が逃走した。県警が行方を追っている。富士宮署によると、島田被告は9月上旬、静岡県富士宮市のスーパーで食品1点を盗み、呼び止めた警備員を転倒させ負傷させたとして、強盗致傷容疑で逮捕された。その後、地検が傷害罪などで起訴していた。11月28日に富士宮署の留置場で箸を使