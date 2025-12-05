【プレミアリーグ第14節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 1-1(前半0-0)ウエスト・ハム<得点者>[マ]ディオゴ・ダロト(58分)[ウ]スングトゥ・マガサ(83分)<警告>[マ]アイデン・ヘブン(8分)、ルーク・ショー(85分)[ウ]エル・ハッジ・マリック・ディウフ(37分)、アーロン・ワン・ビサカ(78分)観衆:73,938人