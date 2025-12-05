握手を交わすトランプ米大統領（左）とルワンダのカガメ大統領＝4日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、ワシントンで、コンゴ（旧ザイール）東部での紛争を巡り、コンゴと、反政府勢力を支援する隣国ルワンダの両首脳と和平合意の履行や鉱物資源の投資に関する文書に署名した。コンゴ東部は電子機器や電気自動車（EV）の製造に不可欠なコバルトなどの鉱物資源が豊富でトランプ氏は米国の権
