北京で会談に臨むフランスのマクロン大統領（左）＝4日（ロイター＝共同）【キーウ共同】ドイツ有力誌シュピーゲルは4日、米政権が提案したウクライナ侵攻の和平案を巡り、フランスのマクロン大統領が、ウクライナのゼレンスキー大統領や欧州首脳との1日の電話会談で「領土問題で米国がウクライナを裏切る可能性がある」と懸念を表明したと報じた。ドイツのメルツ首相らも米国に警戒感を示したという。通話記録を入手したとして