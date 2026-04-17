入り口から没入！ 江戸の世界へ入り口を入ると目に飛び込んできたのは、壁一面に描かれた映画のオープンニングロゴ。荒々しい波を背にしたおなじみの構図に期待感が高まります。中に入ると、リニューアルのコンセプト「江戸時代の京へ、迷い込む。」を実感するリアルな町並みが広がっています。はやる気持ちをおさえて、まずは入り口付近にある「扮装屋」に立ち寄りましょう。ここでは時代劇の衣装やSOU・SOUのモダンな着物をレン