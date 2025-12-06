【プレミアリーグ第14節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 2-0(前半1-0)ブレントフォード<得点者>[ア]ミケル・メリノ(11分)、ブカヨ・サカ(90分+1)<警告>[ブ]イェホル・ヤルモリュク(65分)観衆:60,110人