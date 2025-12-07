【ラ・リーガ第19節】(サン・マメス)ビルバオ 0-3(前半0-2)R・マドリー<得点者>[R]キリアン・ムバッペ2(7分、59分)、エドゥアルド・カマビンガ(42分)<警告>[ビ]アレックス・ベレンゲル(66分)、アレハンドロ・レゴ(76分)観衆:51,313人