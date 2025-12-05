福岡市は、インフルエンザによる市内の学級閉鎖の状況を発表しました。対策としてこまめな手洗い十分な休養や睡眠を取るせきやくしゃみをするときはティッシュなどで鼻と口を押さえ、周りの人から顔を背ける症状がある場合はマスクを着ける──を心がけましょう。福岡市の発表による、学校別の発生状況は以下の通りです。