【ラ・リーガ第19節】(カンプ・ノウ)バルセロナ 3-1(前半1-1)A・マドリー<得点者>[バ]ラフィーニャ(26分)、ダニ・オルモ(65分)、フェラン・トーレス(90分+6)[A]アレックス・バエナ(19分)<警告>[バ]ジェラール・マルティン(45分+2)[A]アレックス・バエナ(41分)観衆:45,205人└勝ち越しゴール直後にアクシデント…バルセロナがダニ・オルモの負傷状況を報告