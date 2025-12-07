冬の夜空を代表する「ふたご座流星群」が、今年も見ごろを迎えています。 【画像を見る】一晩に100個以上の流星に大火球も出現！各地の天気予報は？ 今夜は見える？天気予報（12月7日発表） 岡山市中区の山陽学園大学で流星の観測を続ける地域マネジメント学部の米田瑞生さんに聞きました。 今年のふたご座流星群──最も見やすいのは “14日夜から15日未明” ──今年のふたご座流星群、いつ、どの方角を観測したらよいで