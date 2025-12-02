私はノドカ（28歳）。大学を卒業した後、地元企業に就職して5歳年上の夫ジョウイチ（33歳）と結婚しました。それぞれの実家は同じ市内。私の両親は不動産仲介業を営んでおり、賃貸物件もいくつか所有しています。夫には年の離れた妹、アイリちゃん（22歳）がいます。大学進学を機に新幹線で2時間ほど離れた場所に引っ越し、今もそちらで暮らしているようです。夫はアイリちゃんがかわいくて仕方がないようで、甘えられると断れない