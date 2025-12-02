インフルエンザの患者が急増し岡山県では先週（11月28日）警報が出されました。岡山・香川では100以上の施設で、きのう（12月1日）学年・学級閉鎖が発表されるなど子どもたちの間で主に感染が広がっています。今年の特徴や収束の見通しについて医師に聞きました。 統計開始以来 季節性としては最も早い警報 （街の人）「きょう（1日）（ワクチンの）注射をしてきました。今年は早く流行っているっていうから。」「臨時休校になっ