12月1日付の女子世界ランキングが発表された。【写真】最終戦Vの鈴木愛にフラワーシャワー日本勢は山下美夢有が3位から4位に後退。以下、西郷真央（9位）、竹田麗央（14位）と続く。CMEグループ・ツアー選手権を5位で終えた畑岡奈紗が、24位から6ランク上げ18位まで戻した。岩井明愛（23位）、古江彩佳（26位）、岩井千怜（30位）、勝みなみ（38位）と並んでいる。先週の国内ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカ