三菱地所プロパティマネジメント株式会社は1日、アマチュアゴルファーの〓浦維吹（たかうら・いぶき）とスポンサー契約を締結したことを発表した。【写真】トップ合格は高校3年生…今年のプロテスト合格者、顔と名前は覚えましたか？〓浦は2010年生まれで、袖ヶ浦市立昭和中に通う中学3年生の15歳。今年の「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝した注目アマチュアのひとり。同社は「ジュニアゴルファーとして国内外の主要大会で優秀