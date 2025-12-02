気象庁は1日、9月から11月の秋の平均気温が歴代3番目となる高温だったことを発表しました。【映像】気象庁周辺の様子気象庁によりますと、9〜11月の秋の平均気温は平年より1.37度高く、2024年の1.97度、2023年の1.39度に次いで、統計を開始した1898年以降3番目の高温だったということです。今年の秋は、平年より偏西風が北に偏って流れやすく、暖かい空気に覆われやすかったことが要因だということです。また、高気圧の影響