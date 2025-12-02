2日（火）は極寒前のつかの間の暖かさ。日本海側は次第に下り坂となるでしょう。【2日（火）の天気】またしても低気圧が北日本に接近し、前線が日本海側から近づく見込みです。午前中は広く日差しが届きますが、午後は北海道で雪やみぞれ、東北や北陸で次第に雨が降り出すでしょう。夜にかけて、北日本の太平洋側も広く雨や雪となり、山陰でも雨の降るところがありそうです。地上には低気圧や前線に向かう暖かく湿った空気が流れ込