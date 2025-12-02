【本日の見通し】ドル円はやや重さも、動きは限定的か 海外市場でドル円は一時１５４円６０銭台まで売りが出る展開となった。植田日銀総裁の発言を受けて１２月の日銀金融政策決定会合での利上げ期待が広がったことが円買いにつながった。短期金利市場動向からの利上げ確率は植田日銀総裁の午前の発言前までの６３％から午後の会見後に８４％台まで上昇する場面が見られた。今月の米FOMCでの利下げも織り込みが進んでお