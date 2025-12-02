ダンスボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ」のメンバーで俳優の八村倫太郎が２日までに自身のＳＮＳを更新。レギュラー出演しているＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）のオフショットを公開した。インスタグラムで「ちょうどいいやつを見つけまして」と投稿し、緑で王冠がついたクッションを顔にはめた姿などをアップした。この投稿には「ライオンだーガオー」「シンデレラフィット」「緑ｖｅｒ．のミャクミャク